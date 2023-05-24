По словам премьер-министра, успехи в IТ-индустрии доказывают, что Россия способна противостоять любым вызовам

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил приветствие участникам 27-го Российского интернет-форума, отметив, что результаты, достигнутые в IТ-сфере, подтверждают способность РФ противостоять любым потрясениям. Телеграмма опубликована в среду на сайте правительства.

"Серьезные вызовы, беспрецедентное санкционное давление, с которыми столкнулась наша страна, оказали влияние на все сферы, а также придали импульс развитию отраслей. Результаты, достигнутые в ИТ-индустрии, доказывают, что мы способны противостоять любым потрясениям. Яркий пример тому - лидирующие позиции России по числу пользователей Всемирной сети, доступности домашнего и мобильного интернета, цифровой трансформации и использованию информационных технологий в госсекторе", - говорится в сообщении.

Он отметил, что многие годы площадка интернет-форума дает возможность представителям органов государственной власти и делового сообщества вести конструктивный диалог, обсуждать актуальные вопросы, демонстрировать новейшие достижения, эксклюзивные данные, формировать тренды развития.

"Глобальная технологическая революция, цифровизация изменили мир. Главное - повысили эффективность бизнеса, ускорили прогресс в науке, образовании, здравоохранении, улучшили качество управления, сделали нашу жизнь более комфортной. Сегодня технологии являются одним из основных мировых ресурсов, таким же важным, как сырье и финансовые возможности. Без них невозможен экономический рост, обретение технологической независимости. И потому эта актуальная тема будет центральной на форуме", - отметил глава правительства.

Премьер добавил, что программа импортозамещения индустриального и общесистемного программного обеспечения вышла на новый уровень: более 500 ведущих российских компаний вовлечены в работу центров компетенций, около 80% существующих зарубежных решений можно заменить отечественными аналогами, которые обладают уникальными характеристиками и качеством. По его словам, развитие отрасли - одна из приоритетных государственных задач, для этого реализуется целый комплекс мер, среди которых налоговый маневр, таргетированные пакеты поддержки, льготные программы кредитования, ипотека и гранты.

"Важно, чтобы IТ-компании наращивали набранные темпы, увеличивали аудиторию своих решений и сервисов, повышали компетенции, занимали новые ниши. А со своей стороны государство продолжит оказывать всестороннюю поддержку, совершенствовать принятые меры, стимулировать спрос на отечественные решения и помогать с выходом на новые рынки", - подытожил Мишустин, пожелав участникам форума продуктивной работы, интересных дискуссий и новых открытий.