Врач рассказал о состоянии белгородцев, раненных в результате атаки украинской ДРГ

По словам главврача горбольницы №2 Романа Проценко, восемь человек находятся в стабильном состоянии средней и тяжелой степени тяжести, одному пострадавшему оказали амбулаторную помощь, после чего его отпустили домой

БЕЛГОРОД, 24 мая. /ТАСС/. Восемь пострадавших в результате атаки на Белгородскую область украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) остаются в больнице Белгорода в стабильном состоянии средней и тяжелой степени, сообщил главврач горбольницы №2 Роман Проценко.

"Пострадавших к нам поступило девять человек, одному была оказана амбулаторная помощь и он отпущен домой. Восемь человек были госпитализированы. Все они в состоянии средней тяжести и тяжелой в отделениях травматологии, хирургии, нейрохирургии. Они получили огнестрельные, миновзрывные, пулевые ранения. Всем была оказана необходимая помощь, всем проведено оперативное лечение, два человека из поступивших находятся по-прежнему в реанимации в тяжелом состоянии. Состояние их стабильное, не вызывает опасений", - сказал он.

По его словам, практически все пострадавшие поступили в больницу в состоянии геморрагического шока с травами различной локализации - конечностей, грудной клетки, брюшной полости и головы. "Стоит отметить, что два человека поступили после 12 часов с момента получения травмы, они наиболее тяжелые были и требовали повышенного внимания, сейчас их состояние стабилизировано", - добавил главврач.