Суд не удовлетворил жалобу экс-замглавы воронежской ГИБДД Качкина на изъятие 22 квартир

Прокуратура региона проводит работу по исполнению судебного решения

ВОРОНЕЖ, 24 мая. /ТАСС/. Суд оставил без изменения решение об изъятии в доход государства 22 объектов недвижимости у бывшего замначальника ГИБДД по Воронежской области Игоря Качкина, его кассационная жалоба оставлена без удовлетворения. Об этом сообщила журналистам в среду пресс-служба прокуратуры по Воронежской области.

"Определением Первого кассационного суда общей юрисдикции судебные акты оставлены без изменения, а кассационные жалобы - без удовлетворения. В настоящее время прокуратурой области проводится работа по исполнению судебного решения", - говорится в сообщении.

Ранее представитель Воронежского областного суда сообщал, что в ноябре 2022 года бывший замначальника ГИБДД по Воронежской области Игорь Качкин подал апелляцию на постановление Советского районного суда в Воронеже об обращении в доход государства 22 объектов недвижимости на 50 млн рублей. Апелляционная инстанция Воронежского областного суда оставила решение районного суда без изменения, ответчики обжаловали это в кассационном порядке.

В феврале 2020 года у Качкина нашли более трех десятков объектов недвижимости общей стоимостью свыше 63 млн рублей, он объяснил, что они принадлежат его родителям. Доход родителей Качкина не позволял совершать такие покупки, также в семи сделках на сумму 23,3 млн рублей бывший замначальника регионального управления ГИБДД участвовал по нотариальным доверенностям, оформленным от имени его матери, а также подписывал договоры по приобретению недвижимости.

Тогда прокуратура потребовала изъять у замглавы ГИБДД 22 квартиры общей стоимостью 50 млн рублей в пользу государства. После скандала с недвижимостью Качкина перевели на должность начальника подразделения в Панинском районном отделе полиции, но после возбуждения уголовного дела по статье о покушении на взятку он был уволен.