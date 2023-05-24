Маломобильные контролеры и контролеры-роллеры возобновили работу на улицах Москвы

Заммэра Москвы Максим Ликсутов отметил, что контролеров на роликовых коньках можно встретить в городе уже пятый сезон подряд, а маломобильные контролеры работают с 2018 года

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Контролеры на роликовых коньках и маломобильные контролеры парковки вновь работают на улицах столицы. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП).

"Контролеры-роллеры и маломобильные контролеры "Московского паркинга" снова начали работать на уличных парковках. [Заммэра Москвы] Максим Ликсутов отметил, что контролеров на роликовых коньках можно встретить в Москве уже пятый сезон подряд, а маломобильные контролеры работают с 2018 года", - значится в сообщении.

Как отметили в АМПП, контролеры-роллеры быстро и эффективно передвигаются по улицам с платной парковкой, помогают водителям, следят за дорожной инфраструктурой и соблюдением правил парковки. Информацию они передают в городские службы.

"Маломобильные контролеры специализируются на инфраструктуре для людей с ограниченными возможностями: докладывают об участках, где им может быть трудно передвигаться и следят за парковкой на местах для людей с инвалидностью", - заключили в пресс-службе.