В Подмосковье более 70% случаев рака молочной железы выявляется на ранней стадии

В Министерстве здравоохранения Московской области также отметили, что с августа 2022 года для женщин старше 40 лет в регионе открыли возможность самостоятельной записи на маммографию

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Комплексная работа по выявлению различных видов рака, включающая диспансеризацию и профилактические осмотры, проводится в Московской области. Благодаря этому свыше 70% случаев рака молочной железы выявляется на ранней стадии, сообщила в среду пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Онкология молочной железы - самое распространенное злокачественное новообразование у женщин. Поэтому первостепенное значение имеет доступная и качественная диагностика - это и профилактические осмотры, и диспансеризация, и самозапись на маммографию. Последним воспользовались почти 10 тыс. женщин. Все эти меры в совокупности позволяют выявлять более 70% случаев рака молочной железы на ранней стадии", - привели в пресс-службе слова первого зампредседателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В пресс-службе пояснили, что в регионе выстроена большая работа по раннему выявлению злокачественных новообразований, в том числе рака молочных желез. С августа 2022 года для женщин старше 40 лет открыли возможность самостоятельной записи на маммографию - ранее записать на исследование мог только лечащий врач.

Отмечается, что для самостоятельной записи на маммографию женщинам старше 40 лет необходимо иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных Минздраву Московской области. Кроме того, давность предыдущего исследования должна составлять более двух лет. Записаться самостоятельно можно по номеру 122 и через региональный портал госуслуг.