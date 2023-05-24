В Перми к 300-летию города появятся VR-путешествия для маломобильных граждан

Экскурсии разрабатывают специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета

ПЕРМЬ, 24 мая. /ТАСС/. Исторические VR-путешествия для маломобильных граждан появятся в Перми к 300-летию города. Серию виртуальных экскурсий создают специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), сообщили ТАСС в среду в пресс-службе вуза.

"В рамках проекта "Пермь вокруг пермяка" мы сможем создать VR-ролики с помощью перспективной, активно развивающейся технологии видеосъемки в формате 360 градусов. В VR-роликах планируется отразить обновленную Пермь. Показы готовых роликов в очках виртуальной реальности, с сопутствующими познавательными беседами о Перми и тематическими мастер-классами, запланированы для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые не могут стать посетителями городской среды и участниками культурно-массовых мероприятий", - рассказал председатель студенческой профсоюзной организации ПНИПУ, руководитель проекта VRMUSE Николай Голубев, отметив, что задумка реализуется в рамках празднования 300-летия Перми.

По данным создателей виртуальных путешествий, VR симулирует реальность, поэтому у детей с инвалидностью появится возможность погрузиться в атмосферу праздничных мероприятий, посвященных 300-летию города. Для всех маломобильных жителей и гостей города будет также доступен музей виртуальной реальности, где восстановлены исторические события или экспонаты, которые не сохранились до наших дней. "Например, экспозиция музея Пермского района, виртуальная выставка для Пермского краеведческого музея, воссозданная территория Завода Шпагина, а также реконструированный Егошихинский медеплавильный завод, который от и до рисовался по архивным документам", - отметили в университете.

Сейчас стенды для VR-путешествия находятся непосредственно в самих музеях и доступны всем посетителям. А в стенах пермского политеха такие экскурсии проводятся бесплатно для школьников, студентов ссузов и вузов. В данном же случае VR-экскурсии "придут" к маломобильным категориям населения сами в рамках совместного проекта ПНИПУ с региональной общественной организацией инвалидов "Пермь вокруг пермяка", ставшего победителем городского конкурса социально значимых проектов "Город - это МЫ".

О юбилее Перми и вузе

Пермь празднует свой 300-летний юбилей в 2023 году. Это крупнейший город Западного Урала с населением более 1 млн человек, расположенный на берегу реки Камы. В перечень приоритетных проектов, реализуемых к этой дате, включены 211 объектов в сферах культуры, спорта, здравоохранения и социального обеспечения, образования, транспорта, благоустройства. По последним данным, объем вложений в празднование 300-летия Перми составляет около 230 млрд рублей.

Пермский национальный исследовательский политехнический университет был основан в 1953 году и является правопреемником и продолжателем традиций Пермского горного института и Пермского политехнического института. Сейчас это многопрофильное высшее учебное заведение, обеспечивающее подготовку и переподготовку кадров в технических, технологических, естественнонаучных, экономико-управленческих, гуманитарных, социальных специальностях и направлениях высшего образования.