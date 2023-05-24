Семьи участников СВО Поморья получили право на льготную газификацию

На оплату работ по прокладке газовой трубы в границах домовладения или приобретение и установку газового оборудования семьям станут выплачивать до 100 тыс. рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 24 мая. /ТАСС/. Меры поддержки для участников СВО расширили в Архангельской области, депутаты регионального заксобрания на сессии в среду в двух чтениях утвердили льготу для семей участников СВО на газификацию жилья, сообщили ТАСС в пресс-службе областного парламента.

"Депутаты Архангельского областного собрания в двух чтениях приняли законопроект, который расширяет перечень граждан, имеющих право на единовременную денежную выплату в размере на газификацию индивидуальных жилых домов и домов блокированной застройки, - сказали в пресс-службе. - Право на льготу получит один из членов семьи военнослужащих, добровольцев, сотрудников некоторых федеральных органов власти, в которых предусмотрена военная служба, органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы, выполняющих возложенные на них задачи в ходе СВО".

Выплата до 100 тыс. рублей предусмотрена на оплату работ по прокладке газовой трубы в границах домовладения или приобретение и установку газового оборудования в рамках социальной газификации. "Мы дополняем меры поддержки семей участников спецоперации, поскольку ранее такая льгота была предусмотрена для членов семей мобилизованных граждан и ветеранов боевых действий", - приводит пресс-служба слова председателя областного собрания Екатерины Прокопьевой.

Ранее льгота была предусмотрена для членов семей мобилизованных граждан и ветеранов боевых действий.

Также участникам СВО будет предоставлено право на бесплатную юридическую помощь. Соответствующие изменения внесены в областной закон "О бесплатной юридической помощи, правовом информировании и правовом просвещении в Архангельской области". Ранее такое право было предоставлено членам семей военнослужащих и мобилизованных граждан, а также переселенцам, вынужденно покинувшим территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и прибывшим в Архангельскую область.