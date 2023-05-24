В Москве состоятся конкурсы на дизайн новых станций метро

Главный архитектор города Сергей Кузнецов отметил, что проводить подобные конкурсы непросто ввиду сложного совмещения с реализацией, технологиями строительства, подбором подрядчиков и работой с инженерами

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Столица продолжит проводить конкурсы на лучший дизайн новых станций метрополитена. Об этом сообщил ТАСС в среду в кулуарах выставки-форума "АРХ Москва" главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Планы есть, и мы совершенно точно хотим провести конкурс. Надеюсь, что все состоится. <…> Станции "Мневники", "Терехово", "Нагатинской Затон", "Марьина Роща", "Рижская" - яркие примеры станций, которые были созданы по результатам таких архитектурных конкурсов", - ответил Кузнецов на вопрос, планируется ли в Москве проводить конкурсы на дизайн новых станций метро, как это было для Большой кольцевой линии (БКЛ).

Он пояснил, что даты проведения конкурсов или перечень станций пока называть преждевременно. По его словам, проводить подобные конкурсы непросто ввиду сложного совмещения с реализацией, технологиями строительства, подбором подрядчиков, работой с инженерами.

"Есть принципиальное решение главы стройкомплекса Андрея Юрьевича [Бочкарева] (заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства - прим. ТАСС), что конкурсы мы продолжаем и делаем. Сейчас с коллегами технику утрясаем. Как и когда это произойдет, сколько это займет [времени] и что это будут за станции, сейчас не готов сказать", - заключил главный архитектор Москвы.

Согласно сайту стройкомплекса Москвы, в ближайшие годы в столице планируется построить три новых линии метро - Бирюлевскую, Троицкую и Рублево-Архангельскую. Также в планах городских властей продлить Арбатско-Покровскую линию до станции "Гольяново". Кроме того, уже возводятся станции "Потапово" Сокольнической линии, "Гольяново" Арбатско-Покровской линии, "Суворовская" Кольцевой линии, "Аэропорт Внуково" и "Пыхтино" Солнцевской линии, а также станции "Лианозово", "Физтех" и "Яхромская" Люблинско-Дмитровской линии.

О выставке

XXVIII Международная выставка-форум архитектуры и дизайна "АРХ Москва" пройдет Гостином дворе с 24 по 27 мая. В экспозиции представлены более 200 участников - государственные институции, девелоперы, архитектурные студии, дизайн-бюро, профильные учебные заведения, а также производители и дистрибьюторы эксклюзивных материалов. Главной темой выставки-форума этого года выбрано понятие "Перспективы".

В 2023 году "АРХ Москва" впервые официально позиционирует себя как выставка-форум, делая тем самым сомасштабными две важнейшие составляющие части проекта: экспозицию и деловую программу. В рамках выставки организованы несколько видеостудий и подкастерских, к освещению "АРХ Москвы 2023" привлечены представители "новых медиа", участники спецпроекта DIGITARCH. Для гостей выставки работает экскурсионное бюро, в качестве экскурсоводов выступают кураторы и представители оргкомитета. Основными темами и разделами выставки в этом году стали: архитектура, девелопмент, урбанистка, дизайн, материалы и решения, технологии, образование. Также есть специальный раздел: мероприятия, посвященные архитектуре и градостроительной политике столицы.