24 мая, 08:45

В Крыму объявили штормовое предупреждение

В регионе 24 и 25 мая прогнозируются кратковременные дожди, местами очень сильные, грозы и град

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Республике Крым на 24-25 мая из-за ожидаемого града, сильных дождей и гроз, сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 24 мая и днем 25 мая в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами очень сильные, грозы, град. Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий", - говорится в сообщении.

Ведомство рекомендует жителям не выходить в горно-лесную местность и соблюдать скоростной режим на трассах. 

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