Уровень поддержки санкций США против России среди опрошенных американцев снизился

Эксперты предполагают, что это произошло на фоне растущей инфляции, которую многие респонденты связывают с попытками экономической изоляции РФ, пишет Associated Press

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. Уровень поддержки гражданами США антироссийских санкций снизился спустя 15 месяцев после начала специальной военной операции. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду агентством Associated Press результаты опроса, проведенного Школой публичной политики Чикагского университета и Исследовательским центром изучения связей с общественностью NORC.

По этим данным, уровень одобрения американцами санкций в отношении России снизился с 71% до 58% по сравнению с показателями прошлого года. Эксперты предполагают, что это произошло на фоне растущей инфляции, которую многие респонденты связывают с попытками экономической изоляции РФ.

Вместе с этим более половины американцев все еще поддерживают поставки вооружений Киеву. Против военной поддержки Украины выступает четверть опрошенных. Как отмечают исследователи, в целом в США не наблюдается усталости от украинской тематики.

Кроме того, 62% респондентов воспринимают Россию как врага США, а 48% опрошенных обеспокоены влиянием РФ в мире. При этом о положительном отношении к россиянам заявили 50% участников опроса, о негативном - 17%.

Опрос проводился с 13 по 17 апреля среди 1180 совершеннолетних граждан США. Погрешность составила 3,9%.