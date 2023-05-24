В Новосибирске отказались от фейерверка на 130-летие города

Власти города решили, что теперь салюты будут запускать только 9 Мая

НОВОСИБИРСК, 24 мая. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска отказалась от запуска праздничного салюта в День города 25 июня. Принято решение, что теперь фейерверки будут запускать только 9 Мая, сообщила в пресс-центре ТАСС в среду вице-мэр города Анна Терешкова.

"К сожалению, праздничного салюта не будет, так как принято решение, что салюты мы теперь запускаем только на 9 Мая", - сказала заместитель мэра.

Она добавила, что несмотря на это ожидаются небольшие пиротехнические эффекты, в частности, планируется, что по Оби проплывет созданный из несъедобных материалов искусственный торт. Его причаливание к берегу будет сопровождаться небольшим фейерверком. Вечером 25 июня в центре города пройдет масштабный плац-парад духовых оркестров из 11 регионов России, которые в том числе исполнят песни, посвященные городу. Центральная улица Ленина будет перекрыта с 3 июня по 10 июля для украшения в связи с проведением на ней Международного фестиваля цветов.

Планируется, что город в период праздничных мероприятий посетит уроженка Новосибирска, первая участница программы перекрестных полетов между NASA и Роскосмосом космонавт Анна Кикина. По словам Терешковой, Кикина также посетит общегородской выпускной и примет участие в так называемой "Зарядке с чемпионами", которая проводится утром в день рождения Новосибирска.