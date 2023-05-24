В России последние пять лет снижается количество без вести пропавших детей

Также увеличивается количество найденных, сообщил руководитель подразделения Главного управления уголовного розыска МВД Максим Черныш

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Количество объявляемых в розыск без вести пропавших детей и подростков в России в течение последних пяти лет снижается. Об этом сообщил в среду руководитель подразделения Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России, отвечающий за розыск скрывшихся и без вести пропавших лиц, Максим Черныш.

"Показатели за последние пять лет указывают на то, что <...> идет снижение количества объявляемых в розыск без вести пропавших несовершеннолетних лиц. Также увеличивается количество разысканных. Так, в 2021 году в розыск были объявлены с заведением разыскного дела 709 несовершеннолетних, из которых 649 были найдены. В 2022 году уже были объявлены [в розыск] 659 несовершеннолетних лиц, из которых 611 разысканы", - сказал он на пресс-конференции, посвященной Международному дню пропавших детей, который ежегодно отмечается 25 мая.

Черныш добавил, что в первом квартале текущего года объявлены в розыск 146 несовершеннолетних детей, из которых уже установлен 131. По словам представителя МВД, практически 92-93% детей и подростков разыскиваются в первые двое суток. Для их поиска привлекаются все имеющиеся силы и средства, а также технические возможности, в том числе видеонаблюдение "Безопасный город".

По словам руководителя подразделения ГУУР, регионами, где наиболее часто пропадают несовершеннолетние, являются наиболее крупные мегаполисы РФ, в первую очередь Москва и Санкт-Петербург. "Как правило, это дети, уходящие из детских домов, школ-интернатов, социальных воспитательных учреждений", - рассказал Черныш. Он отметил, что чаще всего причинами ухода детей являются конфликтные ситуации в семье, проблемы в социуме или образовательных учреждениях.

Со своей стороны директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко добавил, что в поисках пропавших детей от ведомства в основном участвуют поисково-спасательные подразделения, реже - пожарно-спасательные. "Совершенный поиск - это прежде всего поиск информации. Именно сбор первичной информации помогает значительно сузить квадраты поиска, направить силы в те места, где действительно может быть успех, сократить время поиска", - сказал он. Охотенко отметил, что 60% времени поисков уходит на первичный сбор информации, который гарантирует их скорость и успех.