Телебашни России включат иллюминацию в поддержку фестиваля "Молодые таланты Отечества"

Подсветку на башнях можно будет увидеть 25 мая

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Телебашни в 14 городах России включат иллюминацию в поддержку фестиваля "Молодые таланты Отечества". Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

"25 мая 14 телебашен РТРС включат архитектурно-художественную подсветку по случаю открытия седьмого Международного фестиваля "Молодые таланты Отечества". Подсветка включится на башнях в Брянске, Воронеже, Казани, Костроме, Кызыле, Нальчике, Ростове-на-Дону, Саратове, Сочи, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Челябинске и Черкесске", - сообщили в пресс-службе.

Седьмой международный фестиваль патриотической песни и музыкального произведения детского и молодежного творчества "Молодые таланты Отечества" посвящен 80-летию Победы в Сталинградской битве и 1 035-летию крещения Руси князем Владимиром. Фестиваль проводится для открытия ярких и талантливых детей и молодежи, создания условий для реализации их творческих способностей, популяризации духовно-нравственных ценностей.