24 мая, 10:51

Обновление 50% объектов здравоохранения в Москве завершат до конца года

В Москомархитектуре сообщили, что в 2023 году закончится реконструкция шести стационаров во флагманские центры всесторонней и экстренной медпомощи

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Фонд объектов здравоохранения в столице будет обновлен на 50% к 2024 году. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Москомархитектуры.

"Москва уделяет строительству и актуализации городской инфраструктуры колоссальное внимание. Так, до 2024 года на 50% обновится фонд объектов здравоохранения, причем уже в этом году завершится реконструкция шести стационаров во флагманские центры всесторонней и экстренной медпомощи", - значится в сообщении.

Там уточняется, что с 2011 года в Москве построили 530 объектов образования - школ и детских садов. "Одновременно происходит территориальное и качественное развитие московских университетов: кампусы исследовательских вузов превращаются в инновационные технопарки - лабораториями и испытательными полигонами", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что программа модернизации московских поликлиник идет полным ходом: 82 здания готовы, 119 - в активной фазе реконструкции. Это позволяет говорить о том, что она будет выполнена до конца 2023 года. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация