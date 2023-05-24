Слуцкий предложил провести в России "дегастарбайтеризацию"

По словам лидера ЛДПР, либерал-демократы предлагают разработать и ввести такие "инструменты замещения рабочей силы"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Россия нуждается в инструментах замещения иностранной рабочей силы на российскую. Об этом в среду журналистам заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его словам, либерал-демократы предлагают разработать и ввести такие "инструменты замещения рабочей силы". "Провести дегастарбайтеризацию", - добавил Слуцкий.

"У нас есть регионы с более высокой безработицей. Их жители с удовольствием поедут работать в соседние города таксистами, курьерами, рабочими на стройку. Но нужно им помочь с переездом: предоставить общежитие, билет, гарантировать белую зарплату. Только когда и если этот ресурс будет исчерпан, мы должны прибегать к найму иностранцев", - добавил он.