Мишустин поздравил Патриарха Кирилла с именинами

По словам премьер-министра, патриарх вносит неоценимый вклад в дело духовного просвещения

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства. Телеграмма опубликована в среду на сайте правительства.

"Многие годы вы вносите неоценимый вклад в дело духовного просвещения, развитие русского языка и литературы. А также ведете активную деятельность по сохранению исторических и культурных традиций нашего народа", - говорится в сообщении.

Премьер подчеркнул, что на сегодняшний день, когда Россия "сталкивается с серьезными вызовами", объединяющая миссия РПЦ играет значимую роль и помогает преодолевать трудности. Мишустин отметил, что РПЦ ведет большую благотворительную и социальную работу под предстоятельством патриарха, а также реализует значимые проекты в разных сферах вместе с органами государственной власти. "Самый благодарный отклик в обществе вызывают ваши усилия по укреплению нравственных и семейных ценностей, патриотическому воспитанию молодежи", - отметил глава правительства РФ.

"Ваше Святейшество! В этот светлый день хочу пожелать вам доброго здоровья, долгих лет жизни, дальнейших успехов в вашем ответственном служении на благо России и Русской православной церкви", - подытожил поздравление Мишустин.

Патриарх отмечает день тезоименитства (именины) 24 мая. В этот же день Русская православная церковь празднует память создателей азбуки, святых равноапостольных Кирилла и Мефодия - День славянской письменности и культуры.