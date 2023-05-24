Самая маленькая девочка в России закончила 11-й класс в Курской области

У Полины Скорик аноксетическая дисплозия, ее рост составляет всего 80 см

КУРСК, 24 мая. /ТАСС/. Самая маленькая девочка в России закончила школу в приграничном поселке Глушково Курской области. Полина Скорик с диагнозом аноксетическая дисплозия отучилась 11 лет в обычной школе, рассказали ТАСС в министерстве образования Курской области.

"Сегодня самая маленькая девочка в России Полина Скорик выпустилась из школы. Она окончила 11 классов МКОУ "Глушковская средняя общеобразовательная школа", - сказал собеседник агентства.

В министерстве уточнили, что Скорик - единственная девочка с таким заболеванием в России, ее рост составляет всего 80 см. Однако это не помешало девочке получать знания наравне со сверстниками. Как рассказал директор Глушковской школы Андрей Романчиков, класс Скорик после начальной школы учился в одном кабинете, чтобы девочке не приходилось переходить и переносить вещи из помещения в помещение.

"Девочка, с которой Полина сидела за одной партой, помогала ей готовиться к уроку, доставала учебники и другие школьные принадлежности", - рассказал Романчиков.

С вузом Скорик пока не определилась, но планирует поступить на заочное отделение по специальности "Менеджмент", уточнили в министерстве. В правительстве Курской области сообщили, что девочка, как и одиннадцатиклассники всех 113 приграничных школ, имеет возможность выбрать особый порядок аттестации - без сдачи единого государственного экзамена.

Скорик снялась в нескольких эпизодах российского сериала "Доктор Рихтер". После этого у нее возник интерес к театральному искусству, поэтому, по словам мамы девочки, она по возможности будет посещать профильные кружки и курсы.