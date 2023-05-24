Кремль будет выяснять с экспертами детали по иконе "Троица"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что "тема очень серьезная"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Кремль будет выяснять у экспертов подробности, касающиеся возможности передачи иконы "Троица" Андрея Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви, поскольку "тема очень серьезная". Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Будем разговаривать с экспертами, проговаривать. Тема очень серьезная. И, конечно, будем выяснять детали", - сказал представитель Кремля, комментируя мнение экспертов о нестабильном состоянии иконы, не позволяющем вывезти ее за пределы Третьяковской галереи в начале июня.

Отвечая на вопрос, было ли президенту РФ Владимиру Путину доложено о состоянии иконы до принятия решения о ее передачи церкви, Песков подчеркнул: "Таких заключений (о невозможности вывоза иконы из музея - прим. ТАСС) до этого не давалось".

15 мая стало известно о решении президента РФ передать икону "Святая Троица" Андрея Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви. 16 мая пресс-служба Министерства культуры РФ сообщила, что икону планируется выставить 4 июня, на православный праздник Троицы, в Храме Христа Спасителя, после этого направить на плановую реставрацию, а затем переместить в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.