Эдита Пьеха и блокадный учитель Надежда Строгонова стали почетными гражданами Петербурга

На присвоение звания также претендовали заслуженный инженер России Юрий Кормилицин, один из создателей ленинградской школы морской геологии Михаил Спиридонов и педагог и создатель военно-патриотической игры "Зарница" Валерий Селиванов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга присвоили звание почетного гражданина города народной артистке СССР Эдите Пьехе и блокадной учительнице Надежде Строгоновой. Об этом сообщил в среду спикер городского парламента Александр Бельский в своем Telegram-канале.

"Эдита Пьеха и Надежда Строгонова - новые почетные граждане Санкт-Петербурга. Поздравляю с высоким званием и благодарю за искреннее служение Петербургу. Вы - пример для будущих поколений. Ваши имена навсегда вписаны в историю великого города", - написал он.

Звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" является высшей наградой города, которая присваивается гражданам России за выдающийся вклад в развитие Санкт-Петербурга, науку, искусство, духовное и нравственное развитие общества.

Пьеха - народная артистка СССР. В ее репертуаре - более 500 песен, часть из которых - посвящение Петербургу-Ленинграду. Строгонова - заслуженный ленинградский педагог, блокадная учительница, которая почти полвека отдала воспитанию подрастающего поколения.

В числе других кандидатов, которые претендовали на присвоение почетного звания, были автор многочисленных конструкторских разработок и изобретений, заслуженный инженер России Юрий Кормилицин, по проектам которого построено около 200 экземпляров субмарин; блокадник, педагог, создатель военно-патриотической игры "Зарница" и мемориального комплекса "Цветок жизни" Валерий Селиванов; один из создателей ленинградской школы морской геологии и автор сотен научных работ Михаил Спиридонов.

Звание присваивается городским парламентом на закрытом заседании. Согласно региональному закону, статус "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" дает право законодательной инициативы, а также право безотлагательно быть принятым губернатором. Церемония чествования традиционно проходит в День города, 27 мая, в ротонде Законодательного собрания. В 2022 году петербургские депутаты присвоили звание почетного гражданина председателю правления ПАО "Газпром" Алексею Миллеру и президенту некоммерческого партнерства "Транспортный союз Северо-Запада" Владимиру Ходыреву, который был председателем Ленгорисполкома с 1983-го по 1990 годы.