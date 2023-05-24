Путин планирует лично поздравить патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в первой половине дня российский лидер проводит "рабочие встречи непубличного характера", и ему предстоит "насыщенный рабочий день"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин собирается лично поздравить Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы не исключаем, что в середине дня президент лично поздравит с этим днем Патриарха всея Руси", - сказал представитель Кремля. Он напомнил, что утром Путин направил телеграмму, поздравив патриарха с днем тезоименитства.

В послании глава государства обратил внимание на усилия патриарха Кирилла по укреплению ценностей православия, поддержанию гражданского мира, сбережению исторического и культурного наследия. Патриарх отмечает день тезоименитства (именины) 24 мая. В этот же день Русская православная церковь празднует память создателей азбуки, святых равноапостольных Кирилла и Мефодия - День славянской письменности и культуры.

Песков добавил, что в первой половине дня президент проводит "рабочие встречи непубличного характера", предстоит "насыщенный рабочий день".