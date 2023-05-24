Путин присвоил Горному университету в Петербурге имя Екатерины II

Вуз основан 21 октября 1773 года

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Санкт-Петербургский горный университет будет носить почетное именование в честь Екатерины II. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина, подписанном в среду.

"Присвоить федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" почетное наименование "императрицы Екатерины II" и впредь именовать его: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II", - говорится в указе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Горного, почетное имя Екатерины II вуз носил всего 20 лет. Наименование присвоили 6 ноября 1896 года, когда в стенах старейшего технического вуза России состоялось торжественное собрание, приуроченное к столетию со дня смерти Екатерины Великой. На нем министр земледелия и государственных имуществ Алексей Ермолов зачитал указ Николая II, согласно которому учебному заведению присваивалось название "Горный институт Императрицы Екатерины II".

"К сожалению, почетное имя Горный институт носил лишь чуть более двадцати лет. Революция 1917 года внесла неминуемые коррективы - согласно с духом времени и его реалиями вуз назвали в честь Георгия Плеханова. Сегодня, накануне 250-летия со дня основания, все отчетливее звучала идея возвращения к традиционному варианту - "Санкт-Петербургский горный университет Императрицы Екатерины Второй". Как дань уважения к истории и основательнице, "державною волею которой было положено ему начало", а также в качестве напоминания того, что добывающая промышленность как и в "золотой век" Российской Империи остается основополагающей для экономики отраслью государства", - рассказали в Горном.

В пресс-службе отметили, что Ученый совет Горного проголосовал за переименование вуза в "Санкт-Петербургский горный университет Императрицы Екатерины Второй" 21 апреля 2023 года. Владимир Путин поддержал эту инициативу , подписав 24 мая соответствующий указ.

Процесс по переименованию университета на всех ресурсах, включая таблички на корпусах, скоро запустят. Ожидается, что работы завершат к новому учебному году.

Университет ведет свою историю с 21 октября 1773 года, когда Екатерина II утвердила решение о создании Горного училища.