24 мая, 11:00

Путин наградил замглавы МИД РФ Панкина орденом Александра Невского

Президент также наградил чрезвычайного и полномочного посла России в Румынии Валерия Кузьмина орденом Почета

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил заместителя министра иностранных дел России Александра Панкина орденом Александра Невского. Указ главы государства о награждении госнаградами опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом Александра Невского Панкина Александра Анатольевича - заместителя министра иностранных дел РФ", - говорится в тексте документа.

Президент также наградил чрезвычайного и полномочного посла России в Румынии Валерия Кузьмина орденом Почета. 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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