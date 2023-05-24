Путин наградил замглавы МИД РФ Панкина орденом Александра Невского

Президент также наградил чрезвычайного и полномочного посла России в Румынии Валерия Кузьмина орденом Почета

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил заместителя министра иностранных дел России Александра Панкина орденом Александра Невского. Указ главы государства о награждении госнаградами опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом Александра Невского Панкина Александра Анатольевича - заместителя министра иностранных дел РФ", - говорится в тексте документа.

Президент также наградил чрезвычайного и полномочного посла России в Румынии Валерия Кузьмина орденом Почета.