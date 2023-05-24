24 мая, 11:01

Совфед освободил участников СВО от госпошлины за восстановление паспорта

Нормы касаются, в частности, мобилизованных в ВС РФ, добровольцев, военнослужащих по контракту, военнослужащих ДНР и ЛНР, в том числе принимавших участие в боевых действиях с 11 мая 2014 года

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, предусматривающий освобождение участников СВО от уплаты госпошлины за выдачу паспорта РФ и водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность. Документ инициирован группой сенаторов, соответствующие поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.

Как отмечают авторы инициативы, в рамках участия военнослужащих в специальной военной операции, а также при их транспортировке в больницы из-за ранений или заболеваний, полученных при выполнении задач в ходе проведения СВО, паспорта и водительские удостоверения могут быть утрачены или прийти в негодность.

Нормы касаются мобилизованных в ВС РФ, военнослужащих по контракту, военнослужащих ДНР и ЛНР, в том числе принимавших участие в боевых действиях с 11 мая 2014 года, лиц, имеющих специальные звания полиции и проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ, сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, Следственного комитета РФ. Кроме того, норма распространяется на добровольцев.

Освобождение от уплаты госпошлины за восстановление паспорта гражданина РФ и национального водительского удостоверения позволит снизить финансовую нагрузку на участников СВО, а также послужит для них дополнительной мерой поддержки, говорится в пояснительной записке. Сейчас госпошлина за восстановление паспорта РФ составляет 1 500 рублей, за восстановление водительского удостоверения - 2 000 рублей с возможностью получения 30-процентной скидки при оформлении госпошлины через сайт госуслуг.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования. 

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