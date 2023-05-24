Свыше 11 км дорог восстановили в подшефном Тюменской области Краснодонском районе ЛНР

На 2022-2023 годы из бюджета области на помощь району выделено 5 млрд рублей

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Более 11 км дорог восстановлено в подшефном Тюменской области Краснодонском районе Луганской Народной Республики (ЛНР) при содействии региона. На 2022-2023 годы из бюджета области на помощь району выделено 5 млрд рублей, сообщил в ходе Часа субъекта в Совфеде губернатор региона Александр Моор.

"Уже восстановлены крупные и значимые объекты социальной и транспортной инфраструктуры. Это не только внешнее преображение, проводится также оснащение необходимым современным оборудованием", - сказал Моор.

Согласно данным, представленным в его презентации, при помощи Тюменской области в Краснодоне и Краснодонском районе ЛНР было восстановлено 11,6 км дорог. Из бюджета области на восстановление инфраструктуры подшефных территорий в 2022-2023 годах выделено 5 млрд рублей.

Жители регионов, по словам Моора, уже видят результаты проделанной работы. "Качество их жизни восстанавливается", - подчеркнул губернатор.

В среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале сообщил о том, как продвигается капитальный ремонт Краснодонской центральной многопрофильной больницы (ЦМГБ). "В корпусе стационарных отделений перекрыли кровлю и заменили окна, обновили инженерные коммуникации. На территории появилась новая котельная и запущен водопровод. Также в ЦМГБ проводится ремонт детского отделения и городской поликлиники", - пояснил вице-премьер.