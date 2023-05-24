Специалисты РФ и Никарагуа разработали вакцину против лихорадки денге

Руководитель ФМБА России Вероника Скворцова сообщила, что в ближайшее время начнутся клинические исследования

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Совместное российско-никарагуанское предприятие "Мечников" разработало вакцину против лихорадки денге, сообщила в среду руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

"Важно отметить, что "Мечников" - это не только трансферт технологий, это не только производство, это разработка препаратов под потребности конкретного региона. По инициативе президента [Никарагуа] Даниэля Ортеги разработана вакцина от лихорадки денге, которая в ближайшее время также соответственно начнет клинические исследования", - сказала она на Евразийском экономическом форуме.

Скворцова пояснила, что в настоящее время зарегистрирована только японская вакцина против этого заболевания. "Это (создание вакцинного препарата - прим. ТАСС) - действительно "хайтековская" задача, сделать вакцину против денге для того, чтобы не было никаких побочных реакций. Вакцина разработана, и мы вместе будем ее, соответственно, испытывать", - добавила она.