Академика Александра Дынкина наградили орденом "За заслуги перед отечеством" III степени

Научный руководитель ИМЭМО РАН получил награду за большой вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную работу

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил академика, научного руководителя Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) Александра Дынкина орденом "За заслуги перед отечеством" III степени. Документ опубликован в среду.

"За большой вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную работу наградить орденом "За заслуги перед отечеством" III степени Дынкина Александра Александровича", - говорится в указе главы государства.

Александр Дынкин - академик РАН с 2006 года, научный руководитель (президент) Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова Российской академии наук, академик-секретарь Отделения глобальных проблем и международных отношений РАН. Его научные интересы лежат в области изучения глобального развития и закономерностей инновационного развития.