Путин наградил и.о. ректора училища имени Щепкина орденом "За заслуги перед Отечеством"

Борис Любимов отмечен за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил исполняющего обязанности ректора Высшего театрального училища (института) имени Щепкина Бориса Любимова орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Указ главы государства о награждении госнаградами опубликован в среду.

"За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Любимова Бориса Николаевича - исполняющего обязанности ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Высшее театральное училище (институт) им. М. С. Щепкина при государственном академическом Малом театре России", - говорится в документе.

Кроме того, ордена Александра Невского удостоен президент Российской государственной библиотеки Виктор Федоров.