Дума разрешила хоронить добровольцев СВО на воинских кладбищах

Действие новых норм распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, итоговом чтении законопроект, позволяющий хоронить на воинских кладбищах участников добровольческих формирований.

Изменения вносятся в закон "О погребении и похоронном деле". Согласно документу, на воинских кладбищах разрешается хоронить в том числе граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, и лиц, заключивших контракт с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации. Действие новых норм распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Документ также устанавливает, что на воинские захоронения и памятники Великой Отечественной войны должны быть нанесены надписи и обозначения, содержащие информацию о захоронении или памятнике. Такие надписи и обозначения должны включать в себя исторические сведения о событиях, в честь которых были установлены мемориальные сооружения и объекты, а также информацию о подвиге погибших при защите Отечества. Информационные надписи и обозначения также могут включать в себя QR-коды, предоставляющие доступ к информации об истории, героях и событиях, которым они посвящены.

Обязанность по установке информационных надписей и обозначений на воинские захоронения и памятники возлагается на федеральные органы исполнительной власти, органы госвласти субъектов РФ и органы местного самоуправления, в ведении которых находятся воинские захоронения и памятники. Порядок установки информационных надписей, обозначений и QR-кодов определит правительство РФ.