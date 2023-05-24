Реконструкцию Центра театра и кино на Поварской планируют завершить в 2024 году

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, проект станет одним из самых высокотехнологичных театральных зданий страны

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Реконструкция столичного Центра театра и кино на Поварской улице должна завершиться в 2024 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве реконструированы 80 зданий московских театров, дошли руки до одного из самых известных московских театров - Центра театра и кино (в прошлом - Государственный театр киноактера). Работы еще много, но я думаю, что к середине следующего года все основные работы будут завершены", - сказал Собянин в среду во время посещения центра.

По его словам, это было одно из запущенных и аварийных зданий Москвы. "Никита Сергеевич (Михалков - художественный руководитель театра и режиссер) взял его под свое крыло. Вместе с ним мы создали новый проект, новый театр. Это будет одно из самых высокотехнологичных театральных зданий нашей страны. Москва получит еще один культурный центр мирового уровня", - отметил мэр.

Михалков в свою очередь заявил об инициативе назвать Центр театра и кино "12" - по одноименному названию первого и большого спектакля. Он отметил, что в театре будет возможность использовать голографию. Кроме того, в театре можно будет разместить большой симфонический оркестр. "Здесь будет замечательная акустика, и могут быть прекрасные симфонические концерты с оркестром не менее чем 100 человек", - сказал он.

По его словам, в планах создать литературное кафе внутри театра, где артисты будут читать русскую прозу. "Мне кажется, это станет важным местом для Москвы", - заявил он.

Михалков стал художественным руководителем театра в 2017 году, в 2019 году театр был преобразован в Центр театра и кино на Поварской. За годы работы театра капитальный ремонт помещений ни разу не проводился. Решение о необходимости комплексной реставрации театра было принято Собяниным. Работы были начаты в 2021 году. На данный момент выполнены основные противоаварийные работы, включая укрепление грунтов, гидроизоляцию, восстановление кладки несущих стен и другое.