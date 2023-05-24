Стенд столицы на "АРХ Москве 2023" посвятили социальной инфраструктуре города

На стены стенда-лабиринта нанесены иллюстрации - "сценки из жизни горожанина", которые нарисовала художница Алиса Юфа

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Посетителей XXVIII Международной выставки-форума архитектуры и дизайна "АРХ Москва", которая проходит в Гостином дворе с 24 по 27 мая, встречает интерактивный стенд Москомархитектуры, передает в среду корреспондент ТАСС.

Московский стенд находится в первой "линии" экспозиции, посвящен социальной инфраструктуре столицы и созданию комфортных городских пространств. На стены стенда-лабиринта нанесены иллюстрации - "сценки из жизни горожанина", которые нарисовала художница Алиса Юфа. Куратором стенда является главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Важно не только само наличие социальных объектов, но и качество этих пространств. В индустриальном городе для каждой услуги существовал четкий алгоритм ее получения: в одних местах жили, в других работали, в третьих получали образование, в четвертых - лечение. Функции и пространства почти не смешивались. Сегодня же практически любой социальный объект проектируется как универсальный общественный центр: можно работать в библиотеке, посещать спортивные мастер-классы в детском саду и ходить в школу на кинопоказы и спектакли", - сказал Кузнецов, чьи слова приводит пресс-служба Москомархитектуры.

Стенд назвали "Я - Москва". Попав в лабиринт московских "улиц" в компании придуманных персонажей, гости знакомятся с новыми объектами города, современными подходами к проектированию, отвечающими образу жизни в мегаполисе.

"Главная отличительная черта экспозиции - ее интерактивность: гостям настоятельно рекомендуется трогать руками экспонаты, открывать окошки и двери, фотографироваться там, где захочется, найти баланс городской территории и попытаться пройти квест о городском освещении - его еще нужно найти", - отметили в Москомархитектуре.

Там добавили, что в дни проведения выставки в издательстве "МИФ" выходит в свет одноименная со стендом книга "Я - Москва" об архитектуре и урбанистике. Сергей и Ирина Кузнецовы выпустили ее специально для детей: о том, что город - это сложный механизм, к которому нужно относиться ответственно, и что каждый из нас - его часть, способная на него влиять. Эта книга также будет представлена на выставке "АРХ Москва".