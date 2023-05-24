Совфед одобрил закон о повторном бесплатном профобучении сирот

Новые нормы коснутся также детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с различными формами умственной отсталости

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, позволяющий детям-сиротам, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, пройти повторно бесплатное обучение по профессии рабочего или должности служащего.

Документ был внесен на рассмотрение депутатов правительством в ноябре 2022 года. Изменения вносятся в закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут пройти бесплатное повторное профессиональное обучение по профессии рабочего или должности служащего. Новые нормы коснутся также детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с различными формами умственной отсталости.

При этом с 1 января 2024 года таким гражданам будут выплачивать пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, а также ежемесячное пособие в течение всего периода прохождения повторного обучения.

Кроме того, документ наделяет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - участников специальной военной операции, преимущественным правом на предоставление жилых помещений перед другими лицами, имеющими на это право по закону.