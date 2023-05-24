В ФАДН прокомментировали употребление термина "инфоцыгане" в СМИ

В этом вопросе необходимо полагаться на журналистскую этику, так как это слово может быть оскорбительно, считает руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Употребление в средствах массовой информации (СМИ) слова "инфоцыгане" и других подобных терминов, которые могут быть оскорбительны для целых народов, сложно регулировать на законодательном уровне, поэтому в этом вопросе необходимо полагаться также на журналистскую этику, считает руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

По его словам, речь идет о сложной и чувствительной теме, когда "даже не желая того можно обидеть целый народ, целый этнос". "Конечно же, это очень сложно регулировать, и, наверное, это лежит больше в области журналистской этики", - сказал Баринов на правительственном часе в Госдуме в среду.

По словам руководителя ФАДН, федеральное агентство еще до проведения Совета по межнациональным отношениям, на котором 19 мая поднималась эта тема, обратило на это внимание.

"Мы вышли на наших коллег в Минцифры и направили в наши традиционные большие СМИ обращение для того, чтобы более внимательно к этому относиться, чтобы не употреблять подобные термины, которые затрагивают ту или иную национальность. <...> Надеюсь, что мы будем услышаны нашими коллегами из средств массовой информации", - заключил руководитель ФАДН.

Ранее на заседании Совета по межнациональным отношениям руководитель Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер предложила запретить употреблять в СМИ слова, указывающие на национальную принадлежность и имеющие ярко выраженный негативный оттенок. Деметер привела в пример слова "инфоцыгане", "криптоцыгане" и "авиацыгане", употребление которых в блогосфере и в СМИ участилось. Президент РФ Владимир Путин в ответ пообещал, что власти постараются сделать все, чтобы в СМИ не было проявлений ксенофобии.