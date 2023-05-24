В ФРГ одобрили 55 из 2,5 тыс. заявок на убежище от годных к военной службе россиян

Обработано 814 заявок, сообщает RND

БЕРЛИН, 24 мая. /ТАСС/. Германские ведомства в период с февраля 2022 по апрель 2023 года получили 2 485 заявок от граждан России в возрасте от 18 до 45 лет. Об этом сообщили в среду газеты немецкой редакционной группы RND со ссылкой на ответ правительства ФРГ на парламентский запрос Левой партии.

В статье статистика увязывается с частичной мобилизацией в России.

По данным изданий, обработано было 814 заявок, в 55 случаях они были одобрены, в 88 случаях отклонены. 671 одна заявка получила статус "формально урегулирована". Это означает, что соискатели либо отозвали документы, либо в соответствии с Дублинским соглашением решили подать их не в Германии, а в стране первичного въезда на территории ЕС.

Более 1 600 заявок еще не обработаны.