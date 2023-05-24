Путин установил выплаты в 5 млн рублей семьям погибших в зоне СВО сотрудников МЧС

В случае ранения сотрудника полагается единовременная выплата в 3 млн рублей

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Семьи сотрудников МЧС, погибших при исполнении обязанностей в зоне СВО, получат выплаты в размере 5 млн рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

"В случае гибели (смерти) военнослужащих спасательных воинских формирований, сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, работников МЧС, выполнявших возложенные на них задачи на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины в период проведения специальной военной операции, либо смерти указанных военнослужащих, сотрудников, работников до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы (увольнения co службы, прекращения трудового договора), наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученного ими при выполнении таких задач, членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей в равных долях", - говорится в указе.

В случае ранения установлена выплата в 3 млн рублей. Указ вступил в силу с момента подписания.

Ранее такие же выплаты были установлены для семей военнослужащих и добровольцев.