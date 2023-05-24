24 мая, 11:57

В Кабардино-Балкарии прогнозируют сильные дожди и ветер до 25 м/с

Непогода ожидается в течение ближайших двух дней

НАЛЬЧИК, 24 мая. /ТАСС/. Экстренное предупреждение о сильных ливнях и шквалистом усилении ветра до 25 м/с в Кабардино-Балкарии распространило ГУ МЧС России по региону в среду. Непогода ожидается в течение ближайших двух суток, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В период с 14:00-16:00 и до конца суток 24 мая, и далее до конца суток 25, 26 мая местами по территории КБР ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с, на реках - подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах - сход селевых потоков малого объема", - говорится в сообщении.

Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий природного характера, связанных с подтоплением низинных частей местности в населенных пунктах. 

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РоссияКабардино-Балкария
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