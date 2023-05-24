Роскомнадзор сообщил о проработке сценариев для предотвращения диверсий в сети

Угрозу таких провокаций прогнозируют эксперты, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Роскомнадзор занимается проработкой сценариев для предотвращения диверсий и психических провокаций в сети, угрозу которых прогнозируют эксперты. Об этом сообщил в среду начальник дежурного отдела мониторинга дежурной службы в сфере средств массовой коммуникации подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) Кирилл Золотов.

"На данный момент существуют прогнозы по дальнейшему использованию противником тактики диверсий, индивидуального террора и психических провокаций для подкрепления новых информационных кампаний. На данный момент прорабатываются сценарии для предотвращения подобных инцидентов",- сказал он на сессии Российского интернет-форума.

Ранее все попытки противника играть на ситуативных сценариях, а также информационных вбросах о плохом состоянии российской экономики, происшествиях в зоне проведения специальной военной операции, неизбежности ядерной войны и так далее потерпели крах, отметил Золотов. "Подобный результат был получен благодаря поддержке общественных организаций и государственных институтов, выдвигавших инициативы по опровержению фейков и прямо указывавших на их распространителей. Борьба с фейками, равно как и ведение СВО - пример единства всех граждан в деле защиты суверенитета страны, подтверждение наличия гражданского общества в РФ", - заключил он.

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