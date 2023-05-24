График электричек в Москве и Подмосковье изменится в конце мая и июне

Изменения в расписании связаны с модернизацией инфраструктуры

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Расписание пригородных поездов в Мосузле изменится в конце мая и июне в связи с модернизацией пути. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"С конца мая изменится расписание пригородных поездов Курского, Рижского, Горьковского, Ярославского и Павелецкого направлений Московской железной дороги в связи с модернизацией инфраструктуры. <…> Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД пассажирам", - говорится в сообщении.

Так, на Курском направлении в выходные дни с 03:00 27 мая до 15:00 28 мая железнодорожники продолжат капитальный ремонт пути на участке Люблино-сортировочное - Москва-товарная-Курская. Работы пройдут в будние дни июня преимущественно в ночные часы. Это отразится на движении поездов Курского и Рижского направлений, а также МЦД-2: некоторые электропоезда проследуют по укороченному маршруту, часть - выведут из графика, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия. В выходные значительно увеличатся интервалы движения поездов.

"На Горьковском направлении с 28 мая по 30 июня в ночные часы продолжится путевое развитие на станции Железнодорожная. В связи с этим некоторые пригородные поезда проследуют без остановок на платформах Никольская, Салтыковская, Кучино и Ольгино. Кроме того, в выходные 3 и 4 июня из расписания выведут ряд поездов на участках Москва - Карачарово - Железнодорожная, Ольгино - Железнодорожная, Москва - Фрязево - Захарово, Москва - Крутое. Часть поездов перенаправлена в Балашиху", - добавили в МЖД.

Ремонтно-путевые работы проведут на перегоне Лосиноостровская - Москва Ярославского направления МЖД в выходные дни с 10:00 27 мая до 07:00 28 мая. В связи с этим отменены несколько поездов на участках Москва - Лосиноостровская - Мытищи - Пушкино, некоторые электрички проследуют без остановок на платформах Москва-3, Маленковская, Яуза, Лось, Перловская и Тайнинская.

"На Павелецком направлении с 23:30 мая 30 мая до 10:00 мск 31 мая железнодорожники заменят стрелочный перевод на станции Домодедово. Обращаем внимание пассажиров, что в эти дни из расписания выведут некоторые пригородные поезда, курсирующие между Москвой, станцией Домодедово и аэропортом", - заключили в пресс-службе.

Прочие изменения

Ранее сообщалось, что на Казанском направлении с 27 мая по 10 июля внесены существенные корректировки в расписание поездов на период переключения третьего и четвертого главных путей на станции Москва-пассажирская-Казанская с временного на постоянное местоположение для строительства поворотного тоннеля.

Также на Киевском направлении продолжается путевое развитие станций Москва-пассажирская-Киевская и Апрелевка для предстоящего запуска МЦД-4. В связи с этим до 4 июня выведут из расписания часть поездов, несколько электропоездов проследуют по укороченному маршруту, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия.

Кроме того, в связи со строительством парка отстоя и экипировки диаметральных поездов на станции Солнечная до 14 августа отменена часть электропоездов между станциями Солнечная, Новопеределкино и Москва-пассажирская-Киевская. Возможны точечные корректировки в расписании.