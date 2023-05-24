Путин наградил орденом Дружбы журналиста ТАСС Юрия Родионова

Глава государства отметил заслуги директора программ обучения новостной журналистике Учебного центра агентства в развитии отечественной журналистики и многолетнюю добросовестную работу

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы директора программ обучения новостной журналистике Учебного центра ТАСС Юрия Родионова. Указ главы государства опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, таким образом отмечены заслуги Родионова в развитии отечественной журналистики и многолетняя добросовестная работа.

Родионов работает в ТАСС 50 лет. За это время он прошел путь от редактора до руководителя ведущих подразделений агентства, был корреспондентом ТАСС в Республике Непал, возглавлял отделение ТАСС в Республике Нигерия. Внес большой вклад в развитие агентства. Благодаря ему появилась еженедельная информационно-аналитическая программа "Бизнес в России", которая на пяти языках в 90-е годы транслировалась во все страны Европы. Во время событий в Приднестровье, находясь на передовых позициях фронта, он снял документальный фильм о приднестровско-молдавском конфликте.

Родионов многое сделал для оцифровки фотоархива агентства, активно участвовал в создании Отдела фото- и видеоинформации в пресс-службе Администрации президента РФ. Он также стал одним из инициаторов создания Совета руководителей национальных информационных агентств стран СНГ и авторов разработанных совместно с Исполкомом СНГ проекта Концепции и Плана дальнейшего развития СНГ. Во многом благодаря Родионову была создана первая в России цифровая система получения подписчиками фотоинформации онлайн.

Последние шесть лет Родионов является директором программ обучения новостной журналистике. В этом качестве он многое сделал для повышения профессионального мастерства корреспондентской и редакторской сети ТАСС и российских региональных СМИ, сотрудников пресс-служб государственных учреждений и крупных деловых структур стран СНГ.