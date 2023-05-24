В Европейском бюро ВОЗ сообщили о продолжении сотрудничества с Россией

Замглавы Минздрава России Сергей Глаголев ранее сообщил, что министерство обратилось к секретариату ВОЗ с просьбой обеспечить предоставление разъяснения по фактам политизированных нарушений процедур организации

СТОКГОЛЬМ, 24 мая. /ТАСС/. Сотрудничество Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) с российскими учреждениями и экспертами продолжается по некоторым направлениям. Об этом ТАСС в среду сообщил исполнительный директор бюро Роб Батлер, комментируя решение о закрытии московского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними.

"ВОЗ продолжает работать над рядом актуальных для России вопросов общественного здравоохранения, включая COVID-19 и готовность к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, здоровье детей, загрязнение воздуха, иммунизацию, борьбу против табака, туберкулез, профилактику неинфекционных заболеваний, психическое здоровье, здоровое старение и первичную медико-санитарную помощь. Российская Федерация является одним из 53 государств - членов Европейского региона ВОЗ, кроме того, у ВОЗ есть страновой офис в Москве. Во всех перечисленных выше программных областях общественного здравоохранения сотрудничество с российскими учреждениями и экспертами продолжается в соответствии со взаимно согласованными планами и результатами. Российские эксперты принимают участие в совещаниях по общественному здравоохранению [по] таким [темам], как туберкулез, иммунизация и другие", - отметил чиновник.

15 мая Европейский региональный комитет ВОЗ провел специальную сессию, большинство участников которой проголосовали за закрытие московского офиса ВОЗ по профилактике НИЗ и борьбе с ними. Сессия была проведена по просьбе 30 государств - членов Европейского региона ВОЗ, которые потребовали передачи функций и управления деятельностью офиса Европейскому региональному бюро ВОЗ, расположенному в Копенгагене, не позднее 1 января 2024 года. НИЗ являются ведущей причиной смертности в Европейском регионе ВОЗ: на четыре основных типа заболеваний в этой области - сердечно-сосудистые, рак, диабет и хронические респираторные - приходится почти 75% смертей в регионе, который охватывает 53 страны Европы и Центральной Азии.

Замглавы Минздрава России Сергей Глаголев, выступая на 76-й Всемирной ассамблее здравоохранения во вторник, сообщил, что российское министерство здравоохранения обратилось к секретариату ВОЗ с просьбой обеспечить предоставление разъяснения по фактам политизированных нарушений процедур организации. В качестве примера он привел безосновательное лишение РФ права размещать географически удаленный офис ВОЗ по профилактике НИЗ. По его словам, проект, целью которого была помощь нуждающимся странам в борьбе с соответствующими болезнями, "реализовывался исключительно на взносы России в течение последних 10 лет". Офис стал глобальным центром передового опыта, пояснил Глаголев.