В Тернополе поддержали петицию о разрыве соглашений с УПЦ

Горсовет ранее принял решение о лишении УПЦ права пользования землей кафедрального собора Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Исполнительный комитет горсовета Тернополя, расположенного на западе Украины, поддержал петицию с призывом прекратить действие всех договоров города с канонической Украинской православной церковью (УПЦ).

"На заседании исполнительного комитета была поддержана петиция "Разорвать все договоры города Тернополя и УПЦ", которая в установленный срок набрала свыше 300 голосов. <...> Рекомендовано коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям рассмотреть возможность расторжения договоров в установленном законодательством порядке", - говорится в сообщении на сайте Тернопольского городского совета.

В апреле горсовет Тернополя принял решение о лишении УПЦ права пользования землей кафедрального собора Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.