В Татарстане создадут единую базу для волонтерских сообществ, помогающих бойцам СВО

Для добровольцев выделили помещение, где они смогут работать

КАЗАНЬ, 24 мая. /ТАСС/. Единая база для волонтеров, которые помогают бойцам СВО, появится в Татарстане. При поддержке республиканского движения "Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!" выделено помещение площадью 450 кв. м, где волонтеры смогут работать. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Молодежного крыла Народного фронта в Татарстане.

"Сегодня в Татарстане действуют 37 народных полков. Они шьют вещи для военных, собирают гуманитарную помощь, изготавливают окопные свечи, маскировочные сети и многое другое. Сообщества разные, но цель у них одна - помочь нашим парням на передовой. Поэтому мы решили создать единую базу, где волонтеры могли бы вместе отрабатывать заявки от бойцов", - цитирует пресс-служба координатора Молодежного крыла Народного фронта в Татарстане Дамира Нургалиева.

Нургалиев подчеркнул, что совместный труд и четкое распределение обязанностей, позволят сделать работу более оперативной и продуктивной.

Отмечается, что сейчас на новой базе для народных полков производится ремонт. "Помимо выделения помещения, Народный фронт готов помогать в доставке вещей на передовую и поддерживать материалами", - отметили в пресс-службе.