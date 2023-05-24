"ВКонтакте" обошла Instagram по количеству авторов в России

В марте там публиковались более 27 млн авторов, в то время как в запрещенной сети выкладывали контент всего 15,9 млн

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сеть "ВКонтакте" вернула лидерство по количеству авторов в России, которое на протяжении трех лет уступала Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). В марте там публиковались более 27 млн авторов, в то время как в запрещенной сети выкладывали контент всего 15,9 млн, свидетельствует исследование активной аудитории социальных сетей в России за март 2023 года, представленного на сессии Российского интернет-форума.

"В 2022 году "ВКонтакте" вернула себе лидерство по авторам, которое три года уступала Instagram. В прошлом году Instagram сильно потерял авторов, и, соответственно, опустился, но не очень далеко. За последние полгода он почти не снизился - все, кто хотел, ушли. Все, кто не смог, пока остались, но активность публикаций сильно снизилась", - заявил директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Черный.

Всего в марте 2023 года 27,4 млн авторов активно публиковались во "ВКонтакте" против 23,8 млн авторов в октябре 2021 года (в октябре 2022 года - 28 млн). В Instagram этот показатель в октябре 2021 года достигал 38,1 млн авторов, в то время как сейчас - всего 15,9 млн (в октябре 2022 - 17,2 млн).

Общее количество авторов из России, которые публиковались в соцмедиа в марте, составило 63 млн. В исследовании включены суммарные данные по активной аудитории в социальных медиа России, включающих социальные сети, блоги, форумы, отзовики, маркетплейсы, публичные каналы мессенджеров, комментарии к новостным сетям.

Объемы контента в соцмедиа

"ВКонтакте" также лидирует в соцмедиа по объему контента. В 2022 году этот показатель у соцсети вырос до 472,5 млн сообщений и сейчас остался примерно на таком же уровне - порядка 487 млн сообщений. Instagram в 2022 году упал на 72% по объему контента, в марте там было опубликовано 38,1 млн сообщений против 40,5 млн в октябре 2022 года.

Telegram в русскоязычном сегменте также продолжает расти, отметил Черный. Количество авторов в Telegram в марте составило 13,7 млн (10,5 млн в октябре 2022 года. "По авторам был рост в 144% у Telegram в 2022 году, сейчас он поменьше, примерно на 30%. И продолжает расти. <…> По контенту у платформы был рост в 159% в прошлом году. Надо понимать, что половина контента, который там создается - это новостная повестка, связанная со специальной военной операцией. Более 40% всего, что там публикуется - спам. Если его удалить, будет другая картина, но абсолютные цифры такие", - рассказал он.

Так, количество опубликованного контента в мессенджере в марте достигло 740,4 млн сообщений (711,1 млн в октябре прошлого года).

Всего в соцмедиа в марте 2023 года было опубликовано 1,44 млрд сообщений. "Сохраняется "специализация" социальных платформ. "ВКонтакте" - лучшая универсальная платформа, Telegram растет на новостях, "Дзен" удобен для текстовых блогов и потенциально для видео. YouTube остается главной площадкой для видеоблогов, "инстаграмеры" не готовы окончательно уйти с платформы, Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) сохраняет политизированную и деловую аудиторию и даже немного растет", - подвели итоги в Brand Analytics.

О форуме

Российский интернет-форум проходит в Подмосковье с 24 по 26 мая. Главными темами форума стали объединение IT-бизнеса и построение нового технологического будущего. Организатором выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций. Форум проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. ТАСС - генеральный информационный партнер.