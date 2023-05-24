Фотовыставка к 75-летию дипломатических отношений России и Израиля открылась у здания ТАСС

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда «Свеча памяти» в парке «Сакер», Иерусалим, 2020 год

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда «Свеча памяти» в парке «Сакер», Иерусалим, 2020 год

На церемонии открытия синагоги, воссозданной через 80 лет после еврейского погрома 1938 года, Калининград, 2018 год

На церемонии открытия синагоги, воссозданной через 80 лет после еврейского погрома 1938 года, Калининград, 2018 год

Министр по делам Иерусалима, по вопросам защиты окружающей среды и культурного наследия Израиля Зеэв Элькин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика В.С. Путина во время акции памяти «Бессмертный полк» на Красной площади, Москва, май 2018 года

Министр по делам Иерусалима, по вопросам защиты окружающей среды и культурного наследия Израиля Зеэв Элькин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика В.С. Путина во время акции памяти «Бессмертный полк» на Красной площади, Москва, май 2018 года

Президент России Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Федерации еврейских общин России Александр Борода во время встречи в Еврейском музее и центре толерантности, Москва, 2018 год

Президент России Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Федерации еврейских общин России Александр Борода во время встречи в Еврейском музее и центре толерантности, Москва, 2018 год

Главный раввин России Берл Лазар и раввин города Томска Леви Каминецкий (слева направо) во время церемонии передачи деревянной синагоги, построенной в 1872 году, еврейской общине города, Томск, 2018 год

Главный раввин России Берл Лазар и раввин города Томска Леви Каминецкий (слева направо) во время церемонии передачи деревянной синагоги, построенной в 1872 году, еврейской общине города, Томск, 2018 год

Президент Израиля Реувен Ривлин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи, Москва, 2016 год.

Президент Израиля Реувен Ривлин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи, Москва, 2016 год.

Сын главного раввина России Шолом Лазар (на втором плане) во время этнографической экспедиции в передвижной синагоге (мицва-мобиль), Новосибирск, 2014 год

Сын главного раввина России Шолом Лазар (на втором плане) во время этнографической экспедиции в передвижной синагоге (мицва-мобиль), Новосибирск, 2014 год

Артисты израильского театра «Гешер» («Мост») Исраэль (Саша) Демидов, Владимир Халемский и Леонид Каневский (слева направо) в сцене из спектакля «Деревушка» по пьесе Иешуа Соболя, Москва, 2015 год

Артисты израильского театра «Гешер» («Мост») Исраэль (Саша) Демидов, Владимир Халемский и Леонид Каневский (слева направо) в сцене из спектакля «Деревушка» по пьесе Иешуа Соболя, Москва, 2015 год

Председатель правительства РФ Виктор Черномырдин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время подписания таможенного соглашения между двумя странами, Москва, 1997 год

Председатель правительства РФ Виктор Черномырдин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время подписания таможенного соглашения между двумя странами, Москва, 1997 год

Во время осмотра картины Ури Лифшица «Гора Сион» на выставке в Государственном музее Востока, Москва, 1995 год

Во время осмотра картины Ури Лифшица «Гора Сион» на выставке в Государственном музее Востока, Москва, 1995 год

В частности, на фотографиях можно увидеть момент, где Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принимают участие в акции памяти "Бессмертный полк" на Красной площади в 2018 году

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Фотовыставка, посвященная 75-летию дипломатических отношений России и Израиля, открылась в среду перед зданием ТАСС в Москве. Экспозицию, куда вошли снимки фотокорреспондентов ТАСС, открыли посол Израиля в РФ Александр Бен Цви, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

Генеральный директор ТАСС подчеркнул, что взаимоотношения России и Израиля всегда были в центре внимания агентства. "Представительство агентства работает в Тель-Авиве уже более 30 лет (первое сообщение представительства ТАСС в Израиле было передано 26 июля 1991 года), и информация о жизни Израиля на наших лентах публикуется постоянно. В фотобанке ТАСС хранится множество исторических и современных снимков о сотрудничестве двух стран в различных сферах, часть из которых сегодня представлена на нашей выставке", - рассказал гостям Михайлов.

На архивных снимках посетители выставки могут увидеть мгновения встречи космонавта Андрияна Николаева с актерами и режиссерами Израиля на IV Московском международном кинофестивале, богослужение по случаю иудейского праздника Песах (Пасхи) в синагоге и национальную торгово-промышленную выставку "Израиль-94" в Москве.

Кроме того, на выставке представлены кадры подписания таможенного соглашения между странами председателем правительства РФ Виктором Черномырдиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с президентом Израиля Реувеном Ривлином в 2016 году, участия главного раввина России Берл Лазара в церемонии передачи деревянной синагоги постройки 1872 года еврейской общине Томска.

На фотографиях можно увидеть момент, где президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принимают участие в акции памяти "Бессмертный полк" на Красной площади в 2018 году и открывают памятник жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти" в парке "Сакер" в Иерусалиме в 2020 году.

Дипломатические отношения между СССР и Израилем установлены в мае 1948 года. В июне 1967 года дипотношения были разорваны. В 1987 году возобновлены отношения по консульской линии, а 18 октября 1991 года восстановлены в полном объеме.