Фотовыставка к 75-летию дипломатических отношений России и Израиля открылась у здания ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Фотовыставка, посвященная 75-летию дипломатических отношений России и Израиля, открылась в среду перед зданием ТАСС в Москве. Экспозицию, куда вошли снимки фотокорреспондентов ТАСС, открыли посол Израиля в РФ Александр Бен Цви, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.
Генеральный директор ТАСС подчеркнул, что взаимоотношения России и Израиля всегда были в центре внимания агентства. "Представительство агентства работает в Тель-Авиве уже более 30 лет (первое сообщение представительства ТАСС в Израиле было передано 26 июля 1991 года), и информация о жизни Израиля на наших лентах публикуется постоянно. В фотобанке ТАСС хранится множество исторических и современных снимков о сотрудничестве двух стран в различных сферах, часть из которых сегодня представлена на нашей выставке", - рассказал гостям Михайлов.
На архивных снимках посетители выставки могут увидеть мгновения встречи космонавта Андрияна Николаева с актерами и режиссерами Израиля на IV Московском международном кинофестивале, богослужение по случаю иудейского праздника Песах (Пасхи) в синагоге и национальную торгово-промышленную выставку "Израиль-94" в Москве.
Кроме того, на выставке представлены кадры подписания таможенного соглашения между странами председателем правительства РФ Виктором Черномырдиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с президентом Израиля Реувеном Ривлином в 2016 году, участия главного раввина России Берл Лазара в церемонии передачи деревянной синагоги постройки 1872 года еврейской общине Томска.
На фотографиях можно увидеть момент, где президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принимают участие в акции памяти "Бессмертный полк" на Красной площади в 2018 году и открывают памятник жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти" в парке "Сакер" в Иерусалиме в 2020 году.
Дипломатические отношения между СССР и Израилем установлены в мае 1948 года. В июне 1967 года дипотношения были разорваны. В 1987 году возобновлены отношения по консульской линии, а 18 октября 1991 года восстановлены в полном объеме.