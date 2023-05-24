24 мая, 14:05

Фотовыставка к 75-летию дипломатических отношений России и Израиля открылась у здания ТАСС

Василий Егоров, Александр Коньков/ ТАСС

1/19

Встреча космонавта Андрияна Николаева (второй слева) с киноработниками Израиля на IV Московском международном кинофестивале, 1965 год
© Василий Егоров, Александр Коньков/ ТАСС
Богослужение по случаю иудейского праздника Песах (Пасхи) в синагоге, Москва, 1969 год
© Константин Мустафин, Борис Трепетов/ ТАСС
Священный огонь из Иерусалима, Московская область, 1992 год
© Олег Булдаков/ ТАСС
Национальная торгово-промышленная выставка «Израиль-94» в выставочном центре на Красной Пресне, Москва, 1994 год
© Виталий Созинов/ ТАСС
Во время осмотра картины Ури Лифшица «Гора Сион» на выставке в Государственном музее Востока, Москва, 1995 год
© Виктор Великжанин/ ТАСС
Председатель правительства РФ Виктор Черномырдин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время подписания таможенного соглашения между двумя странами, Москва, 1997 год
© Александр Сенцов/ ТАСС
Встреча президента России Бориса Ельцина с главой израильского государства Эзером Вейцманом, Иерусалим, 2000 год
© Александр Сенцов, Александр Чумичев/ ТАСС
Артисты израильского театра «Гешер» («Мост») Исраэль (Саша) Демидов, Владимир Халемский и Леонид Каневский (слева направо) в сцене из спектакля «Деревушка» по пьесе Иешуа Соболя, Москва, 2015 год
© Василий Смирнов/ ТАСС
Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон и президент России Владимир Путин во время встречи, Иерусалим, 2005 год
© Алексей Панов/ ТАСС
Участник духового оркестра израильской полиции перед открытием Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади, Москва, 2010 год
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Сцена из спектакля "Stones" ("Камни") израильского театра "Orto Da", Москва, 2011 год
© Александра Мудрац/ ТАСС
Сын главного раввина России Шолом Лазар (на втором плане) во время этнографической экспедиции в передвижной синагоге (мицва-мобиль), Новосибирск, 2014 год
© Евгений Курсков/ ТАСС
Президент Израиля Реувен Ривлин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи, Москва, 2016 год.
© Пресс-служба патриарха Московского и всея Руси/ ТАСС
Главный раввин России Берл Лазар и раввин города Томска Леви Каминецкий (слева направо) во время церемонии передачи деревянной синагоги, построенной в 1872 году, еврейской общине города, Томск, 2018 год
© Алена Кардаш/ ТАСС
Президент России Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Федерации еврейских общин России Александр Борода во время встречи в Еврейском музее и центре толерантности, Москва, 2018 год
© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Министр по делам Иерусалима, по вопросам защиты окружающей среды и культурного наследия Израиля Зеэв Элькин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика В.С. Путина во время акции памяти «Бессмертный полк» на Красной площади, Москва, май 2018 года
© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
На церемонии открытия синагоги, воссозданной через 80 лет после еврейского погрома 1938 года, Калининград, 2018 год
© Евгений Грантынь/ ТАСС
Автомобиль из колонны акции памяти «Бессмертный полк», приуроченной к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, Нетания, 2020 год
© Андрей Широков/ ТАСС
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда «Свеча памяти» в парке «Сакер», Иерусалим, 2020 год
© Михаил Метцель/ ТАСС

В частности, на фотографиях можно увидеть момент, где Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принимают участие в акции памяти "Бессмертный полк" на Красной площади в 2018 году

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Фотовыставка, посвященная 75-летию дипломатических отношений России и Израиля, открылась в среду перед зданием ТАСС в Москве. Экспозицию, куда вошли снимки фотокорреспондентов ТАСС, открыли посол Израиля в РФ Александр Бен Цви, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

Генеральный директор ТАСС подчеркнул, что взаимоотношения России и Израиля всегда были в центре внимания агентства. "Представительство агентства работает в Тель-Авиве уже более 30 лет (первое сообщение представительства ТАСС в Израиле было передано 26 июля 1991 года), и информация о жизни Израиля на наших лентах публикуется постоянно. В фотобанке ТАСС хранится множество исторических и современных снимков о сотрудничестве двух стран в различных сферах, часть из которых сегодня представлена на нашей выставке", - рассказал гостям Михайлов.

На архивных снимках посетители выставки могут увидеть мгновения встречи космонавта Андрияна Николаева с актерами и режиссерами Израиля на IV Московском международном кинофестивале, богослужение по случаю иудейского праздника Песах (Пасхи) в синагоге и национальную торгово-промышленную выставку "Израиль-94" в Москве.

Кроме того, на выставке представлены кадры подписания таможенного соглашения между странами председателем правительства РФ Виктором Черномырдиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с президентом Израиля Реувеном Ривлином в 2016 году, участия главного раввина России Берл Лазара в церемонии передачи деревянной синагоги постройки 1872 года еврейской общине Томска.

На фотографиях можно увидеть момент, где президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принимают участие в акции памяти "Бессмертный полк" на Красной площади в 2018 году и открывают памятник жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти" в парке "Сакер" в Иерусалиме в 2020 году.

Дипломатические отношения между СССР и Израилем установлены в мае 1948 года. В июне 1967 года дипотношения были разорваны. В 1987 году возобновлены отношения по консульской линии, а 18 октября 1991 года восстановлены в полном объеме. 

Теги:
РоссияИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация