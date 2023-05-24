В Югре из-за пожаров запретили посещать леса

В ХМАО действует один ландшафтный и три лесных пожара общей площадью более 400 га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 мая. /ТАСС/. Запрет на посещение лесов ввели в Ханты-Мансийском автономном округе из-за природных пожаров. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале правительства Югры.

"По поручению губернатора Югры Натальи Комаровой в связи с повышением класса пожарной опасности - с 25 мая в регионе запрещено посещать леса и въезжать в лесные массивы на автомобилях, мотоциклах, квадроциклах и других транспортных средствах, в том числе для охоты и рыболовства в поймах крупных рек. Не допускается разбрасывание горящих спичек, окурков, стеклянной тары, запрещено использование открытого огня, проведение пожароопасных работ на землях лесного фонда", - говорится в сообщении.

По данным Авиалесоохраны Югры, на 15:00 24 мая на территории автономного округа проводятся работы по тушению одного ландшафтного пожара на площади 350 га в Сургутском районе и трех лесных пожаров на площади 87 га в Сургутском, Кондинском и Советском районах. Возгорание с Сургутском лесничестве локализовано на площади 82 га. К ликвидации привлекли 59 работников Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований региона и необходимая спецтехника.

Причиной ландшафтных возгораний во всех случаях стало несоблюдение местным населением правил пожарной безопасности. Среди причин лесных пожаров - человеческий фактор составляет 82%.