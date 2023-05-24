В РПЦ предложили рассказывать в школах о вреде мата

Глава Синодального миссионерского отдела Московского патриархата епископ Луховицкий Евфимий отметил, что ненормативная лексика сегодня получила "колоссальное распространение" среди молодежи

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Школьные учителя на уроках должны рассказывать детям о духовном вреде употребления ненормативной лексики, которая среди молодежи сегодня получила "колоссальное распространение". Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом. ТАСС по случаю Дня славянской письменности и культуры глава Синодального миссионерского отдела Московского патриархата, член Высшего церковного совета РПЦ епископ Луховицкий Евфимий (Моисеев).

"Сегодня все дети - в интернете, а в интернете блогеры активно используют так называемую обсценную лексику. Сейчас это получило просто какое-то колоссальное распространение. И мне представляется важным говорить об этом на уроках в школе - о происхождении этой лексики, о ее назначении, о том духовном вреде, который она может нанести. А ведь в школах об этом не говорится", - сказал епископ Евфимий.

Он отметил, что матерная лексика по своему происхождению восходит к языческим культам, и в ее основе находится "идея поругания материнства".

"Конечно, ничего хорошего нет, когда подобная лексика используется, тем более в публичном пространстве. Когда с умным видом некоторые деятели культуры рассуждают, что это "неотъемлемая часть" русского языка. Считаю, что с этим тоже надо не только бороться, а противопоставлять этому какие-то высокие образцы хорошей, правильной русской речи, чтобы молодежь вдохновлялась бы этой красотой", - добавил представитель РПЦ.

День славянской письменности и культуры связан с именами святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, создавших первый славянский алфавит. В России на государственном уровне этот день впервые отпраздновали в 1863 году в год 1000-летия создания славянской азбуки, в советские годы его пытались возобновить, а в 1991 году празднику был присвоен государственный статус. Его основная идея - духовное единство славянских, православных народов.