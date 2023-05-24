В Петербурге создали сад Милосердия, сквер Слепых Слухачей и аллею Ленинградских Зенитчиц

В городе появились также скверы Михаила Боброва и Нины Соколовой

САНКТ-ПЕТEPБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Безымянные парки, скверы и аллеи в Санкт-Петepбурге получили названия в честь врачей, героев Великой Отечественной войны и представителей различных профессий. Как сообщила в среду пресс-служба городской администрации, новые названия перечислены в постановлении городского правительства.

"Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Санкт-Петербурга "О присвоении наименований безымянным территориям зеленых насаждений общего пользования Санкт-Петербурга", - сообщила пресс-служба.

Так, участок на Пискаревском проспекте рядом с клинической инфекционной больницей имени С. П.Боткина стал садом Милосердия - в честь медицинских работников города, проявивших героизм в борьбе с распространением коронавируса и погибших при исполнении профессионального долга.

На Дальневосточном проспекте от Зольной улицы до улицы Коллонтай появилась аллея Ленинградских Зенитчиц - в честь девушек-зенитчиц, защищавших небо Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В Петроградском районе на Стрельнинской улице увековечили память слепых бойцов-слухачей, служивших в частях ПВО во время обороны Ленинграда. Сквер Слепых Слухачей находится рядом со зданием Государственной специальной центральной библиотеки для слепых и слабовидящих.

В Петербурге появились также скверы Михаила Боброва - альпиниста, участника Великой Отечественной войны и обороны Ленинграда, почетного гражданина Санкт-Петербурга, Нины Соколовой - первой женщины-водолаза в СССР, участницы Великой Отечественной войны и обороны Ленинграда, выпускницы располагавшегося напротив сквера Института инженеров водного транспорта, и другие.

В пригородах Петербурга Павловске и Петергофе скверы назвали в честь руководителей государственных музеев-заповедников Анны Зеленовой и Вадима Знаменова, которые внесли большой вклад в возрождение и развитие дворцово-парковых ансамблей. Напротив здания Санкт-Петербургской государственной филармонии джазовой музыки теперь располагается Джазовый сквер, а на месте, где была слобода работников прядильных мастерских XVIII века, находится Прядильный сквер.