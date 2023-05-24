На Евразийском экономическом форуме вручили награды конкурса "Зеленая Евразия"

Победителями и финалистами стали 37 проектов

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Победителями и финалистами первого международного климатического конкурса "Зеленая Евразия" стали 37 проектов. Церемония награждения прошла на Евразийском экономическом форуме, сообщила в среду пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ), проводившего конкурс совместно с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Из порядка 300 поступивших заявок эксперты отобрали 37 практик по климатической адаптации и решений, направленных на устойчивое развитие государств-членов ЕАЭС. Церемония награждения прошла на Евразийском экономическом форуме", - говорится в сообщении пресс-службы.

Награды победителям в номинациях "Чистая промышленность", "Чистая энергия и энергоэффективность" и "Устойчивое сельское хозяйство" вручил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. Первые места заняли проект АО "Метафракс кемикалс" по использованию дымовых газов печей для извлечения диоксида углерода с его последующим использованием в качестве сырья, проект по сооружению атомной станции малой мощности в Якутии АО "Русатом оверсиз" и проект биологической защиты растений с применением беспилотных авиационных систем от ООО "Летай и смотри агро".

"Энергетический переход и снижение доли ископаемых источников энергии влекут за собой вопросы энергетической и продовольственной безопасности, влияют на темпы экономического роста, требуют разработки и использования новых видов сырья, необходимого для реализации новых технологических решений, - сказал Оверчук, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы. - Принимая во внимание влияние климатической повестки на экономику государств-членов ЕАЭС, включаем эти вопросы в повестку Евразийской экономической комиссии для выработки общих подходов. Конкурс - еще одна хорошая иллюстрация многогранности взаимодействия стран нашего союза на климатическом треке".

Первые места в номинациях "Зеленое финансирование", "Зеленое строительство" и "Государственная политика в сфере низкоуглеродного развития" у проектов "Зеленые облигации" Москвы от департамента экономической политики и развития Москвы, "Фотоэлектрические фасадные системы" от ООО "Юнигрин энерджи" и "Меры поддержки по развитию возобновляемой энергии в Армении: выгоды энергосистемы и потребителей" от комиссии по регулированию общественных услуг Армении. "Считаю, что многие из представленных проектов обладают научной и технической проработкой, имеют большой потенциал для масштабного внедрения и тиражирования", - сказал, поздравляя победителей, вице-премьер Армении Мгер Григорян.

Транспорт и обращение с отходами

В номинации "Низкоуглеродный транспорт" учредили два первых места. Их присудили белорусскому проекту "Зарядная сеть Malanka" (ПО "Белоруснефть"), который включает более 640 зарядных станций, установленных на основных транспортных магистралях и обеспечивающих свободное перемещение электромобилей по территории страны, и проекту "Московский электробус" (ГУП "Мосгортранс"). В Москве работают 1 055 электробусов на 79 маршрутах - это крупнейший электробусный парк в Европе.

В номинации "Эффективное обращение с отходами" победил проект "Регулирование перемещения отходов строительства, сноса и грунтов в городе Москве" от департамента информационных технологий Москвы. В номинации "Экологический и климатический мониторинг" - программно-аппаратный комплекс "Зеленое ЖКХ" от калининградской компании "Демлаб". В номинации "Экологическая культура и вовлечение населения в климатическую повестку" - поисковая система с обучающим функционалом Ecowiki.ru от общественной организации "Эка".

Ежегодный конкурс

"Зеленая Евразия" - это хороший проект, и он реально практический. Евразийская комиссия будет формировать банк данных, практик, которые мы будем использовать в масштабах наших стран", - сказал заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко. Многообразие проектов-финалистов, которые активно реализуют страны ЕАЭС, подчеркивает актуальность повестки как для руководства государств, так и для их жителей. В связи с этим АСИ и ЕЭК рассматривают возможность сделать международный климатический конкурс "Зеленая Евразия" ежегодным, добавил член коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.