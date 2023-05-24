Движение на Большой кольцевой линии московского метро восстановили

Интервалы движения поездов БКЛ против часовой стрелки ранее увеличивали для проверки состава

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Движение поездов на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена восстановлено и вводится в график. Об этом сообщили в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение на Большой кольцевой линии (11) восстановлено и вводится в график", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что для проверки состава были увеличены интервалы движения поездов БКЛ против часовой стрелки. Затем движение поездов было прервано между станциями "Кленовый бульвар" и "Электрозаводская", "Кленовый бульвар" и "Савеловская", а также "Кленовый бульвар" и "Нижегородская".