Путин лично поздравил патриарха Кирилла с Днем тезоименитства

Патриарх в свою очередь поблагодарил президента за то, что отношения между государством и церковью "поддерживаются на самом высоком уровне"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с Днем тезоименитства.

"Ваше святейшество, добрый день, поздравляю вас. Вам спасибо за ваше служение народу и государству", - сказал глава государства, вручив своему визави букет белых роз.

Патриарх же поблагодарил его за то, что отношения между государством и церковью "поддерживаются на самом высоком уровне".

"И это выражается в жизни людей, в жизни многомиллионной Русской православной церкви, которая чувствует поддержку государства российского и лично вашу в это не вполне простое время. Хотя простых времен в истории практически не бывало", - заметил он.

Патриарх отмечает день тезоименитства (именины) 24 мая. В этот же день Русская православная церковь празднует память создателей азбуки, святых равноапостольных Кирилла и Мефодия - День славянской письменности и культуры.