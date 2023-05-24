24 мая, 14:36,
обновлено 24 мая, 14:42
Подрыв автомобиля Захара Прилепина

Захара Прилепина перевели в обычную палату

Активно продолжается реабилитация писателя, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая. /ТАСС/. Писателя Захара Прилепина, пострадавшего при попытке покушения в Нижегородской области, перевели в обычную палату, активно продолжается реабилитация, написал в среду в Telegram-канале губернатор Глеб Никитин.

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"Хорошие новости от Захара Прилепина! Его перевели в обычную палату. Активно продолжается реабилитация. Бодр, активно интересуется рабочими вопросами - настоящий боец! Так держать! И скорейшего выздоровления! Рассчитываю, что скоро увидимся", - написал Никитин. 

Теги:
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская областьПрилепин, ЗахарПодрыв автомобиля Захара Прилепина
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