Захара Прилепина перевели в обычную палату

Активно продолжается реабилитация писателя, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая. /ТАСС/. Писателя Захара Прилепина, пострадавшего при попытке покушения в Нижегородской области, перевели в обычную палату, активно продолжается реабилитация, написал в среду в Telegram-канале губернатор Глеб Никитин.

"Хорошие новости от Захара Прилепина! Его перевели в обычную палату. Активно продолжается реабилитация. Бодр, активно интересуется рабочими вопросами - настоящий боец! Так держать! И скорейшего выздоровления! Рассчитываю, что скоро увидимся", - написал Никитин.